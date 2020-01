Aandeel Picanol geschorst op beurs van Brussel

Het aandeel van weefgetouwenproducent Picanol is dinsdagochtend geschorst op de beurs van Brussel, in afwachting van een persbericht. Dat meldt beursregulator FSMA.

Maandag lieten cybercriminelen ransomware los op de computersystemen van Picanol. Daardoor moest het bedrijf het merendeel van zijn productie in Ieper, maar ook die in zijn vestigingen in Roemenië en China, stilleggen.

Het management van Picanol heeft maandag meteen de politie en het gerecht ingeschakeld om de aanval te onderzoeken en de daders op te sporen. De parketafdeling van Veurne voert het onderzoek, samen met de West-Vlaamse Computer Crime Unit van de gerechtelijke politie.

Maandagavond waren de ernst en omvang van de gebruikte ransomware nog niet ­helemaal duidelijk. Al bleek de schade aanzienlijker dan eerst gedacht. Het bedrijf voerde daarom (tijdelijke) werkloosheid in wegens overmacht. Wereldwijd telt Picanol 2.300 werknemers, in Ieper zijn er dat ruim 1.500.