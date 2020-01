Tennisster op Australian Open raakt bevangen door rook en geeft op

De Sloveense tennisster Dalila Jakupovic zag zich dinsdag genoodzaakt op te geven tijdens een kwalificatiewedstrijd voor de Australian Open. Ze raakte bevangen door de hevige rook die boven Melbourne hangt. Door de bosbranden die Australië al wekenlang teisteren, lijdt de stad momenteel onder de slechtste luchtkwaliteit ter wereld.

Ondanks die miserabele luchtkwaliteit gingen dinsdag de kwalificatiewedstrijden voor de Australian Open in Melbourne toch van start. In haar wedstrijd tegen Stefanie Vögele in Melbourne Park leidde de Sloveense Dalila Jakupovic met 6-4 en 5-6, toen ze met ademhalingsproblemen op haar knieën neerviel op de tennisbaan. Vervolgens besloot Jakupovic de handdoek in de ring te gooien.

De opgave van Jakupovic kwam er amper enkele uren nadat toernooidirecteur Craig Tiley het besluit om ondanks de slechte luchtkwaliteit de kwalificatiewedstrijden te laten starten nog had verdedigd.

‘Dinsdagochtend was de rook zo erg dat we besloten hadden om de trainingssessies op te schorten, en de kwalificatiewedstrijden een uur later te laten beginnen dan voorzien’, zei hij tegen journalisten, nog vóór het incident met Jakupovic. ‘Tussen het opschorten van de trainingssessies en de start van de kwalificatiewedstrijden zijn de speelomstandigheden drastisch verbeterd.’

Ook de Australische tennisbond had eerder in een verklaring gezegd dat het de omstandigheden ‘voortdurend monitorde’, en dat die ‘aan het verbeteren waren’. De tennisbond kwam met die verklaring nadat de autoriteiten van de staat Victoria, waarvan Melbourne de hoofdstad is, inwoners hadden gewaarschuwd om binnen te blijven, huisdieren niet uit te laten en de ramen gesloten te houden.

Gevaarlijk voor gezondheid

Bij de bosbranden van de afgelopen maanden in Australië kwamen reeds 28 mensen om het leven. Duizenden Australiërs verloren hun woning, in totaal ging al 11,2 miljoen hectare bos in vlammen op.

Brett Sutton, topadviseur op het departement Volksgezondheid van de staat Victoria, verklaarde tegen lokale media dat de luchtkwaliteit in Melbourne afgelopen nacht ‘de slechtste ter wereld’ was. ‘Wanneer de temperaturen ’s nachts afkoelen, kunnen de fijnstofdeeltjes zich zeer laag op de grond nestelen’, zei hij. Het departement noemt de luchtkwaliteit ‘gevaarlijk voor de gezondheid’.