Schooldirecteur die N-VA’ers vergeleek met nazi’s krijgt functie niet meer terug

De voormalige directeur van een basisschool in het Oost-Vlaamse Ronse die in een mail naar minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans N-VA’ers vergeleek met nazi’s, krijgt zijn directeursfunctie niet terug. Dat heeft de Raad van State beslist.

‘Uit de feiten is gebleken dat hij zijn afkeer niet kan overstijgen en ze hem brengt tot uitspraken die een van de grondregels die zijn functie beheersen terzijde schuiven’, stelt het arrest.

De man schreef in september 2015 een brief naar minister Homans uit onvrede over de aanpak van de asielcrisis. ‘N-VA staat voor mij gelijk aan “NAZI” en afgietsels van oorlogsmisdadigers’, schreef de beklaagde, die stelde kinderen van N-VA’ers niet welkom waren op zijn school. De mail werd afgedrukt in Dag Allemaal, waarbij Homans voorbeelden gaf van boze mails die ze te toegestuurd kreeg.

Nadat het verhaal ook in andere media opdook, werd door de scholengroep beslist om de man preventief te schorsen. Eind 2015 dienden drie leden van de N-VA Ronse een klacht in wegens laster en eerroof, maar de rechtbank in Oudenaarde sprak de man eind vorig jaar vrij en er kwam geen beroep.

De voormalige directeur stapte daarna naar de Raad van State tegen de beslissing van het Gemeenschapsonderwijs, die hem in 2016 de tuchtstraf van ‘terugzetting in rang’ oplegde. De Raad van State geeft hem echter ongelijk en verwerpt zijn beroep, waardoor hij zijn directeursfunctie niet terugkrijgt.

In zijn verzoek aan de Raad van State gaf de man aan dat zijn vrijheid van meningsuiting geschonden werd. ‘Hij verklaart spijt te hebben over “de manier waarop” hij zijn persoonlijke mening heeft overgebracht. In tegenstelling tot wat hem in de bestreden beslissing wordt verweten heeft verzoeker niet de kinderen van N-VA’ers de toegang tot zijn school verboden, maar heeft hij gezegd dat N-VA’ers volgens hem niet op zijn school welkom waren. N-VA’ers zijn minstens leden van die partij en dus geen kinderen. Voor de rest kent verzoeker de politieke overtuiging van de ouders niet en peilt hij daar ook nooit naar’, zo blijkt uit het arrest.

De Raad van State verwerpt dat argument. ‘Het recht op vrije meningsuiting is bijgevolg - en zeker voor een persoon in openbare dienst - niet het absolute recht dat verzoeker voor zich opeist. Daarbij wordt nog bedacht dat aangezien de grondrechten er op de eerste plaats toe strekken de rechten van de mens te beschermen tegen machtsmisbruik vanwege overheidsinstellingen, niet toegestaan kan worden dat een ambtenaar van de openbare diensten, zoals een leerkracht in het officieel onderwijs, een grondrecht aanvoert ter rechtvaardiging van de schending van de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de burgers, in casu van de leerlingen en hun ouders’, stelt de beslissing.

Het arrest beklemtoont dat de voormalige directeur zwaarder gestraft kon worden. ‘Om het volgens de kamer van beroep op grond van de feiten noodzakelijke tuchtdoel te bereiken, namelijk dat verzoeker van zijn ambt van directeur “weggehouden moet worden”, heeft zij immers gekozen voor de terugzetting in rang. Dat is de lichtste sanctie die zij in het tuchtarsenaal ter beschikking heeft staan om dat doel te verwezenlijken, naast de zwaardere straffen van het ontslag en de afzetting.’