Vermist koppel laat zes kinderen thuis achter

De federale politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor een Belgisch koppel van Afghaanse origine. Hun zes kinderen bleven thuis achter.

Op donderdag 26 december tussen middernacht en 6 uur verlieten Shujaat Yawary en Kauhsar Hussain hun woning in de Rue de la station in Carnières, in de provincie Henegouwen.

Hun zes kinderen bleven thuis.

De wagen van het koppel, een witte VW Transporter, werd teruggevonden op de verlaten site van Inter-Béton in de Rue de Montigny in Charleroi, vlak bij de Samber. Volgens La Dernière Heure draaide de motor nog van de wagen en waren de lichten aan. Een schoen van de vrouw zou vlakbij gevonden zijn.



De Franstalige krant meent ook te weten dat de vader één van de dochters nog zou hebben gezegd: 'je gaat ons wellicht nooit meer terugzien'. Ook zouden man en vrouw voor hun verdwijning veelvuldig ruzie hebben gemaakt met mekaar.

Shujaat Yawary is 40 jaar, Kauhsar Hussain 38, staat te lezen in het opsporingsbericht.