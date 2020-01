Geen traditionele catwalk voor Prada: voor de mannenmodeweek in Milaan ontwierp AMO, de designstudio van het architectenbureau van Rem Koolhaas, een arena waarbij de gasten van bovenaf neerkeken op een plein, afgewerkt met een kartonnen standbeeld van een historisch figuur op een paard. De modellen op de catwalk waren mannen op weg naar hun werk. Het driedelige pak werd afgewisseld met wollen truien, mantels met grafische prints, gebreide gilets of felgekleurde handschoenen, en een tas in de hand mocht niet ontbreken.