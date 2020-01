En Duitsland? Dat had nooit zoveel geld op overschot

Geen ‘schwarze null’, maar een felgroene nul. Ondanks een sputterende economie boekte de Duitse regering in 2019 een recordoverschot op de begroting.

Het is een U-bocht die kan tellen. ‘De vette jaren zijn voorbij’, waarschuwde de Duitse minister van Financiën, Olaf Scholz, begin dit jaar nog. Maar niets daarvan. Duitsland blijft erg zuinig met overheidsuitgaven. En dat toont zich in de cijfers. De regering gaf vorig jaar ruim 19 miljard euro minder uit dan er binnenkwam, meldt het persagentschap Reuters. Daardoor kan de Duitse overheid uitpakken met een recordoverschot op de begroting. Het gaat om het grootste overschot sinds de hereniging in de jaren negentig.

Lage rente

De oorzaken daarvoor zijn divers. Hogere belastinginkomsten en de extreem lage rente zijn een belangrijk deel van de verklaring. Bovendien werden een aantal speciale Duitse hulpfondsen, zoals dat voor het integreren van migranten, in 2019 niet helemaal uitgeput, waardoor er extra geld overbleef in kas. ‘We hebben een beetje geluk gehad’, geeft Scholz toe op de website van het Duitse zakenkrant Handelsblatt.

Het zuinige begrotingsbeleid is nochtans controversieel. Internationale instanties als het IMF hebben in het verleden vaak gewaarschuwd dat die Duitse zuinigheid is doorgeslagen. Aan zaken als internet, wegeninfrastructuur en het leger mag Duitsland best wat meer uitgeven, luidt de kritiek.

Veel weerstand

Maar de weerstand daartegen in Duitsland blijft groot. ‘Het forse begrotingsoverschot van de bondsregering toont dat we geen nieuwe schulden nodig hebben om de uitgaven van de staat te financieren. Deze discussie gaat aan de werkelijkheid voorbij’, reageerde Eckhardt Rehberg, woordvoerder van de regeringspartij van Angela Merkel (CDU/CSU), vandaag op de website van Handelsblatt.

In ons land gaat het dan, budgettair gezien, weer een pak minder. Chef politiek Jan-Frederik Abbeloos vertelt in onderstaande video hoe het zit met onze budgettaire balans.