Cambio start volgend jaar proefproject met elektrische bakfietsen in Brussel

Het autodeelbedrijf Cambio start in 2021 met een proefproject waarbij het elektrische bakfietsen ter beschikking zal stellen van zijn klanten in Brussel. In de eerste fase komen er vijftien fietsen.

Cambio mikt met het initiatief op gebruikers in Brussel die voor een bezoek aan bijvoorbeeld de supermarkt niet per se een auto willen huren, maar ook geen bakfiets hebben, omdat ze thuis er de plaats niet voor hebben of omdat ze het (dure) voertuig uit angst voor diefstal niet buiten willen stallen. Dat meldt Le Soir maandag.

Op dit moment onderzoekt Cambio nog de technische kant van de zaak, zoals de benodigde software en de te installeren fietsenrekken en herlaadpalen. ‘In de eerste fase gaat het om een testproject dat beperkt zal blijven tot Brussel, maar als het aanslaat, hopen we te kunnen uitbreiden’, zegt Cambio-directeur Frédéric Van Malleghem tegen Le Soir.

De krant wijst erop dat een project in Gent, waarbij traditionele bakfietsen te huur werden aangeboden, onlangs werd stopgezet wegens een gebrek aan succes. ‘Met elektrische bakfietsen hopen we meer succes te boeken’, zegt Van Malleghem.

Afgelopen jaar legden ruim 41.000 Cambio-gebruikers meer dan 550.000 autoritten af. Dit jaar rekent Cambio op een groei van nog eens 10 à 15 procent.