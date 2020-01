Britse prinsen reageren op vals nieuwsbericht over pestgedrag

De Britse prinsen William en Harry hebben gereageerd op een nieuwsbericht van The Times, dat stelt dat het ‘pestgedrag’ van William de oorzaak zou zijn van de getroebleerde relatie tussen de broers.

The Times publiceerde vandaag op basis van een anonieme bron het bericht dat Harry en Meghan zich genoodzaakt voelden een stap opzij te zetten ‘door het pestgedrag van prins William’, die zich niet verwelkomend heeft opgesteld tegenover Meghan sinds ze werd geïntroduceerd aan de familie.

Hoewel er de afgelopen dagen wel meer speculaties zijn verschenen, voelden de broers zich genoodzaakt om dit specifiek bericht als vals te bestempelen. ‘Ondanks duidelijke ontkenningen heeft een Britse krant vandaag een vals verhaal gepubliceerd over de relatie tussen de hertog van Sussex en de hertog van Cambridge’, klinkt het in een gezamenlijk bericht. ‘Voor broers die zich bekommeren om mentale gezondheid is het gebruik van opruiende taal in dezer zowel beledigend als mogelijk schadelijk.’

Eind oktober bevestigde Harry dat er een barst zat in de relatie met zijn oudere broer. In gesprek met journalist Tom Bradby in het kader van een ITV-documenatire zei Harry dat William en hij goede en slechte dagen hadden. ‘Hij blijft mijn broer, dat zal altijd zo zijn, maar momenteel zitten we allebei op verschillende paden. Ik zal er altijd voor hem zijn, en ik weet dat hij er altijd voor mij zal zijn.’

William op zijn beurt, reageerde na het zien van de documentaire dat hij ‘bezorgd’ was over zijn broer.

De broers worden vandaag samen met hun vader, kroonprins Charles, bij koningin Elizabeth verwacht op het koninklijk domein van Sandringham, voor een spoedoverleg over het vertrek van Harry en Meghan uit het koningshuis.