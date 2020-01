KBC doet geste naar ACV-Puls en verlengt cao tewerkstelling

KBC doet een geste naar zijn grootste vakbond om de impasse rond het sociaal overleg te doorbreken. De cao tewerkstelling wordt verlengd tot eind juni.

KBC zegt in een persbericht dat het kennis heeft genomen van de open brief die ACV-Puls vorige week richtte aan Johan Thijs, ceo KBC Groep. In die open brief vroeg ACV-Puls om de gesprekken te hervatten en de cao-Tewerkstelling (die eind 2019 afliep) te verlengen.

KBC gaat daar nu op in en doet dus een geste naar ACV-Puls, de grootste vakbond bij KBC aan de vooravond van cruciale sociale verkiezingen. Voor ACV-Puls is het een opsteker want het kan zijn leden voorhouden dat zijn constructieve dialoog resultaat oplevert.

ACV-Puls vroeg de verlenging van de cao tewerkstelling omdat medewerkers niet meer met tijdskrediet konden gaan. Dat probleem is nu opgelost tot eind juni. De cao tewerkstelling was al eind december afgelopen.

KBC zegt zich terdege bewust te zijn van de vragen, opmerkingen en ongerustheid die er leeft onder de medewerkers over de impact van het ontbreken van een cao-Tewerkstelling op dit ogenblik. ‘Het Directiecomité van KBC Groep wil net als ACV-Puls met een open geest en oplossingsgerichte mindset de uitdagingen van de toekomst aangaan’, luidt het.

Zondagwerk

Naast een verlenging van de cao doet KBC ook een geste inzake het verder overleg en evacueert het tijdelijk de netelige kwestie over een experiment rond zondagswerk. KBC wil zo’n experiment opstarten op basis van vrijwilligheid. Dat moet klanten die in het weekend op de website of app van KBC actief zijn voor informatie bijvoorbeeld over een woonkrediet, ook op zondag kunnen vooruithelpen. Maar de vakbond ACLVB ziet dat niet zitten. Het BBTK houdt eerder een middenpositie. Voor deze kwestie zijn echter de handtekeningen van de drie vakbonden nodig.

De impasse over het zondagswerk maakte dat bij KBC ook niet meer onderhandeld werd over de cao tewerkstelling. Maar aan die impasse komt nu een einde. KBC gaat de onderhandelingen opnieuw opstarten over een cao-tewerkstelling. Parallel gaat het overleg voeren over een modaliteitenkader voor een experiment op zondag binnen KBC Live aan te vatten. Maar het einddoel is duidelijk. Voor KBC dienen uiteindelijk de afspraken over een cao-Tewerkstelling en over een experiment in KBC Live deel uitmaken van één globaal akkoord.

Herstructurering

Met andere woorden: als het ACLVB eind juni nog altijd de kwestie van werken op zondag niet ziet zitten, dreigt er opnieuw een groot probleem. ACV-Puls heeft in het verleden gezegd te geloven dat er vrijwilligers genoeg zijn om op zondag KBC Live te bemannen.

De tijdelijke verlenging van de eind vorig jaar afgelopen cao tewerkstelling is belangrijk omdat bij KBC een grote interne reorganisatie bezig is. KBC zegt dat het de personeels-afbouw in de volgende jaren op een geleidelijke manier wil aanpakken via natuurlijke uitstroom en het beperken van de aanwervingen. KBC zegt nog dat het directiecomité op 30 juni een evaluatie zal maken van de situatie en zijn toekomstige positie bepalen.