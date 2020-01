Nederland telt dit jaar iets minder Michelinsterren

De Nederlandse restaurants Inter Scaldes en De Librije behouden hun driesterrenstatus. Toch telt de Michelingids bij onze noorderburen dit jaar minder sterren dan vorig jaar.

Nederland telt dit jaar één driesterrenrestaurant minder, nadat Jacob Jan Boerma en Kim Veldman zelf besloten om hun driesterrenrestaurant De Leest op te geven om een nieuwe culinaire uitdaging aan te gaan. Inter Scaldes (Jannis Brevet, Kruiningen) en De Librije (Jonnie Boer, Zwolle) behouden hun driesterrenstatus.

Ook een trapje lager zijn er geen nieuwkomers. Pure C, het restaurant van Sergio Herman in Cadzand, behoudt zijn twee sterren. Voormalig tweesterrenrestaurant Beluga in Maastricht werd na de overname door Servais Tielman herdoopt in Beluga Loves You, en door de recensenten van Michelin erkend met één ster.

In totaal zijn er acht nieuwkomers die een eerste ster krijgen. Daartegenover zijn er ook vijf restaurants die uit de gids verdwijnen - waaronder La Trinité in Sluis, dat zelf zijn ster inleverde omdat het wilde overschakelen naar een brasseriekeuken - waardoor de Nederlandse Michelingids in totaal twee sterren minder telt dan vorig jaar. Naast twee driesterrenrestaurants zijn er zeventien zaken met twee sterren en 92 restaurants met één ster.

De nieuwkomers: