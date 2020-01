Actie WWF voor Australië groot succes: ‘De situatie is nog steeds catastrofaal’

WWF België besloot vorige week een inzamelactie te starten om te helpen in de strijd tegen de bosbranden in Australië. De actie loopt volgens WWF goed, maar het is ook opletten voor valse inzamelacties op sociale media.

De Australische regering maakt de komende jaren 1,2 miljard euro vrij voor de heropbouw. Ook ons land liet bij monde van premier Sophie Wilmès (MR) weten Australië bij te staan. ‘België wil in deze tragische tijden solidair zijn met de Australische bevolking’, schrijft ze.

Maar ook particulieren kunnen hun steentje bijdragen door een donatie te doen, onder meer bij WWF België. ‘De inzamelactie loopt nog steeds als een trein’, zegt Koen Stuyck, woordvoerder van WWF België. Er kwamen al meer dan 6.000 donaties binnen, goed voor bijna 350.000 euro. ‘We staan in contact met onze collega’s in Australië om te bekijken waar het geld aan besteed kan worden’, zegt Stuyck. ‘De situatie ter plekke is nog steeds catastrofaal, sommige plaatsen zijn moeilijk te bereiken.’ Het ingezamelde geld zal vooral geïnvesteerd worden in de natuur. ‘We zetten in op natuurherstel en opvang van gewonden dieren’, zegt hij.

Fraude

Wie wil doneren, moet goed uitkijken waar donaties terechtkomen, want er zijn ook fraudeurs die proberen misbruik te maken van de situatie. Dat blijkt uit onderzoek van het Amerikaans nieuwsmedium The Huffington Post.

Op Instagram proberen oplichters volgers, likes of geld te vergaren door de bosbranden uit te spelen. Ze beloven per like 1 dollar te doneren aan een de strijd tegen de bosbranden, of zweren een boom te zullen planten in ruil voor likes. Een gift van 5 dollar wordt beloofd als hun account ook effectief gevolgd wordt. Ze doen dat omdat een account die op korte tijd veel volgers of likes verzamelt, potentieel meer geld kan opbrengen aan commerciële deals.

Sommige influencers beloven dan weer om geld dat aan hen gedoneerd wordt, door te storten. Anderen doen het lijken alsof ze samenwerken met hulporganisaties, maar doen hun volgers betalen via hun eigen Paypal-account, en niet via officiële kanalen.

De Instagramaccounts @thewildfund en @australiasafety, met respectievelijk 111.000 en 50.000 volgers, postten twee identieke posts met de slogan ‘1 like = 1 dollar donatie’. Ze zouden de opgehaalde fondsen doorsluizen naar hun ‘partner’, het Amerikaanse televisienetwerk en magazine National Geographic, maar dat liet aan The Huffington Post weten dat het geen banden had met de accounts.

Beide Instagrampagina’s beweerden ook dat ze al 450.000 dollar hadden gedoneerd, en linkten naar een niet-bestaande website autraliasafety.org. Nadat The Huffington Post Instagram op de pagina’s wees, werden die offline gehaald.

Zes organisaties

De Australische ambassadeur bij de EU, de Navo, België en Luxemburg, Justin Brown, geeft tips voor burgers die een gift willen doen. De ambassade kiest zes organisaties uit: het Australische Rode Kruis (’Australian Red Cross’), het Leger des Heils (’The Salvation Army’), de brandweerdiensten NSW Rural Fire Service, Country Fire Association of Victoria en South Australia Country Fire Service, en Wires, een organisatie die zich inzet voor dieren in het wild.

Het inferno in Australië kostte tot nu toe het leven aan 27 mensen, waaronder vier brandweermannen. Volgens berekeningen ging 10 miljoen hectare natuur in de vlammen op, naar schatting 480 miljoen dieren lieten het leven in de brand. Het einde van de vuurzee is nog niet in zicht, de brandweer krijgt de bosbranden niet onder controle.