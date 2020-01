11/01/2020

Deze modetrend shop je nu al tijdens de solden

Rationele consumenten gaan in de koopjes voor tijdloze basics: het risico op een miskoop is nihil, de gemaakte winst extra slim. Avonturiers in de mode gebruiken de tijd van het jaar al eens voor een trendstuk buiten de comfortzone. Als we de catwalk en de rode loper mogen geloven, is dit seizoen de pofmouw wel zo’n avontuurtje waard.