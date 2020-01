Queen op zoek naar oplossing voor koninklijke crisis na Megxit

De Britse koningin Elizabeth II en haar troonopvolgers prins Charles en prins William houden vandaag crisisoverleg met prins Harry, nadat hij en zijn echtgenote Meghan te kennen hebben gegeven een stap terug te willen zetten.

Het crisisoverleg komt er nadat Harry en Meghan woensdagavond op hun eentje bekendmaakten dat ze zich in Noord-Amerika wilden vestigen en er financieel onafhankelijk wilden leven. Buckingham Palace stuurde nadien een mededeling uit dat ‘de gesprekken met de hertogen van Sussex nog in een vroeg stadium zitten’.

Afgelopen weekend werd duidelijk dat de Queen haar troonopvolgers heeft bijeengeroepen op het koninklijk domein Sandringham voor een spoedvergadering. Het is niet duidelijk of prins Harry ook fysiek aanwezig zal zijn, al zou de Queen hem dat wel hebben gevraagd. Meghan bevindt zich momenteel in Canada, maar zou de vergadering telefonisch bijwonen.

Stemmenwerk voor Disney

De royals zullen het onder meer hebben over de dotatie van Charles aan zijn zoon - de kroonprins betaalt zijn zonen jaarlijks voor hun officiële taken - de koninklijke titels en over welke commerciële transacties in de toekomst toegestaan zullen zijn voor het koppel, meldt de krant Sunday Times.

Zo raakte zaterdag via The Times bekend dat Meghan stemmenwerk zou hebben gedaan voor Disney. Het bedrijf zou in ruil voor het werk een bedrag doneren aan 'Elephants without borders', een goed doel dat olifanten beschermt.

Dat nieuws werd niet bevestigd, noch door Disney noch door het koppel. Al circuleert intussen wel een video waarin prins Harry afgelopen zomer het idee voorstelt aan Bob Iger, topman van de Walt Disney Company, op de Londense première van The lion king.