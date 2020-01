Douanier geschorst voor verspreiden van haatboodschappen

De FOD Financiën heeft een douanier geschorst voor het verspreiden van haatboodschappen. De man zou op zijn Youtubekanaal video’s hebben gepost die getuigen van onder meer moslimhaat en homofobie. Dat meldt de Franstalige omroep RTBF maandagochtend en de informatie is ook bevestigd door de FOD.

De Franstalige man was nog maar een week in dienst bij de douanedienst in Brussel. Financiën had een intern dossier geopend nadat de overheidsdienst kennis had gekregen van de haatdragende video’s die door hem werden verspreid. Het gaat onder meer om een filmpje dat in september 2016 werd gepubliceerd, waarin hij de islam afschildert als ‘een valse religie die pedofilie promoot’. In een andere video noemt hij homoseksualiteit een ‘perversie’.

De douanier, die de Syrische president Bashar al-Assad en de Russische president Vladimir Poetin steunt, plaatste ook video’s met complottheorieën online. Zo trekt hij de officiële uitleg over de aanslagen van 11 september 2001 in de VS in twijfel.

‘Tot nader order geschorst’

‘De man was op 3 januari begonnen aan een stage van een jaar’, bevestigt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. Hij zegt dat de overheidsdienst in de loop van vorige week via een tip vernomen heeft dat de man haatboodschappen verspreidde. ‘Zaterdag werd hij genotificeerd over de beslissing om hem te schorsen’, klinkt het. Adyns benadrukt dat de federale ambtenaren ‘te allen tijde’, hun neutraliteit moeten behouden. Dat geldt dus ook voor privéactiviteiten.

Nochtans wordt er tijdens de selectieprocedure, die via Selor verloopt, niet op dergelijke feiten gescreend. ‘Kandidaten mogen daar niet op gescreend worden. En het kan ook geen grond zijn om iemand te weigeren’, zegt de woordvoerder.

De douanier is tot nader order geschorst. Er wordt nu nagegaan of er daarna een definitieve sanctie moet volgen. Het beëindigen van de stage behoort tot de mogelijkheden, al wil Adyns daar maandag nog geen uitspraak over doen.