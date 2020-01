Tienermeisje overlijdt aan toxische schok door tampon: ‘Iedereen dacht dat het griep was’

Een jonge vrouw uit Somzée, een dorpje onder Namen, is afgelopen donderdag overleden aan de gevolgen van een ‘toxische schok’, uitgelokt door een tampon. De familie van de 17-jarige Maëlle wil dat jonge meisjes, verplegers en dokters beter geïnformeerd worden over mogelijke risico’s. Volgens gynaecoloog Hendrik Cammu (UZ Brussel) is het toxischeshocksyndroom (TSS) erg zeldzaam: ‘Ik heb het in mijn carrière maar één keer meegemaakt.’

‘Onze Maëlle was een groot, sportief meisje, dat zin had in het leven en nog zoveel plannen had’, vertelt Laurence, de moeder van Maëlle, aan de kranten van Sudpresse. ‘Maar ze heeft ons in minder dan ...