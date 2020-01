Elise Mertens blijft zeventiende op WTA-ranking

Elise Mertens behoudt maandag de zeventiende plaats op de nieuwe wereldranglijst in het vrouwentennis. De Limburgse was afgelopen week aan de slag in het Chinese Shenzhen. Daar verloor ze als derde reekshoofd in de kwartfinale van de Kazachse Elena Rybakina (WTA 30).

Deze week is Mertens het eerste reekshoofd in Hobart, waar ze al twee keer de titel won (2017 en 2018). Ook Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens bereiden er de Australian Open voor. Het duo kende vorige week weinig succes in Auckland. Van Uytvanck gaf er ziek forfait voor het enkelspel, Flipkens struikelde in de eerste ronde over de Canadese Eugenie Bouchard (WTA 211). Op de ranking blijft Van Uytvanck 47ste, Flipkens zakt zeven plaatsen naar nummer 79.

Lager in het klassement is er lichte winst voor Ysaline Bonaventure (+1, 115de) en Yanina Wickmayer (+2, 147stee) en verlies voor Greet Minnen (-10, 119de).

De Australische Ashleigh Barty behoudt de eerste plaats voor de Tsjechische Karolina Pliskova. Die verlengde zondag haar titel in Brisbane. De Japanse Naomi Osaka, halvefinaliste in Brisbane, wipt over de Roemeense Simona Halep naar de derde plaats. De Oekraïense Elina Svitolina behoudt de vijfde positie.

Serena Williams won in Auckland haar eerste titel sinds de Australian Open van 2017. Het levert haar in het klassement een plaats winst op. De Amerikaanse gaat voorbij de Nederlandse Kiki Bertens en wordt negende.

De Russische Ekaterina Alexandrova ziet haar toernooizege in Shenzhen beloond met acht plaatsen winst. Ze belandt op nummer 26 en maakt de grootste sprong in de top vijftig. (belga)