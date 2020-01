Drama voor Italiaans toptalent, EK wordt een race tegen de klok voor Romeinse middenvelder

Slecht nieuws voor AS Roma en het nationale elftal van Italië. Middenvelder Nicolo Zaniolo viel zondag in de voor eigen publiek verloren topper tegen Juventus (1-2, red) uit met een zware knieblessure. Zijn herstel wordt op een half jaar geschat waardoor het EK zo goed als onhaalbaar wordt geacht.

Het onheil geschiedde halfweg de eerste helft. De vaardige middenvelder ging het duel aan met het Frans-Nederlandse duo Rabiot-de Ligt. Een eerder onschuldig duel, zo leek, maar de lichaamstaal van de Italiaan liet meteen vermoeden dat het om een ernstige blessure ging.

Meteen na de wedstrijd raakte bekend dat Zaniolo de voorste kruisband van zijn rechterknie had gescheurd, gepaard gaande met een meniscusletsel. Zowel voor Zaniolo, AS Roma als het Italiaanse nationale elftal betekent deze blessure een serieuze streep door de rekening. De jonge strateeg had zich in geen tijd opgeworpen tot een leidende figuur bij zowel zijn club als het Italiaanse elftal.

Zaniolo zelf liet via Instagram weten dat hij sterker dan voordien zal terugkeren. Maar of dat al op het eindtoernooi van het EK zal zijn, wordt sterk in twijfel getrokken.