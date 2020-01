Syriëstrijders in hoger beroep om naar België te kunnen terugkeren

Verschillende Syriëstrijders tekenen beroep aan tegen een beschikking van de kortgedingrechter die voorziet dat hun kinderen consulaire bijstand en reisdocumenten moeten krijgen om te kunnen terugkeren naar België. De ouders willen namelijk ook zelf kunnen terugkeren naar ons land.

De Brusselse kortgedingrechter besliste medio december dat tien kinderen van Syriëstrijders consulaire bijstand en identiteits-, administratieve of reisdocumenten moesten krijgen, zodat ze onder begeleiding naar België kunnen reizen.

De Belgische staat besloot niet in beroep te gaan tegen die beschikking, maar de ouders van de kinderen, die het kort geding hadden ingesteld, doen dat nu wel. Dat melden hun advocaten, meesters Abderrahim Lahlali en Mohamed Ozdemir aan Belga. Het beroep richt zich weliswaar enkel tegen het deel van de beschikking waarin de rechter besliste dat de ouders zelf geen bijstand moeten krijgen.

Het gaat om de kinderen van Syriëstrijdsters, Nadia Baghouri, Jessie Van Eetvelde en Sabah Hammani, en Syriëstrijder Adel Mezroui. De vrouwen en kinderen verblijven in vluchtelingenkamp Al-Hol, buiten de bufferzone die de Turken momenteel bezetten in Syrië. Mezroui zit in de Koerdische gevangenis in Al-Hasakah, zonder medische bijstand.

‘Ouders en kinderen gescheiden’

De Belgische regering moet, volgens de op 11 december uitgesproken beschikking van de kortgedingrechter, aan de tien kinderen consulaire bijstand verlenen en hen identiteits-, administratieve of reisdocumenten bezorgen die hen in staat stellen om onder begeleiding vanuit Syrië naar België te komen.

‘De regering maakt echter absoluut niet duidelijk welke stappen ze wil zetten om de beschikking uit te voeren’, zegt meester Lahlali. ‘De dubbelzinnige communicatie van de minister heeft ons mee doen beslissen in beroep te gaan. Bovendien zou de beslissing van de kortgedingrechter ertoe leiden dat ouders en kinderen gescheiden zouden worden, wat ingaat tegen het Kinderrechtenverdrag.’

Het beroep wordt maandag ingediend. Wanneer de zaak behandeld wordt, is nog niet duidelijk.