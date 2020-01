Britse conservatieve denker Roger Scruton overleden

De Britse filosoof en conservatief Roger Scruton is op 75-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie.

De schrijver en filosoof streed de voorbije maanden tegen kanker. Scruton is een inspiratiebron van onder meer Thierry Baudet en Bart De Wever. ‘Het conservatisme verliest een van zijn grootste hedendaagse denkers’, schrijft de N-VA-voorzitter op Twitter.

Scruton maakte in de jaren tachtig naam als conservatief denker en werd een favoriete boeman van links. In zijn boeken hield hij een pleidooi voor het behoud van een elitaire cultuur en voor pessimisme. Vorig jaar werd Scruton nog ontslagen als regeringsadviseur na een vernietigend artikel in The New Statesman.