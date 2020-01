Laurens Sweeck is de nieuwe Belgische kampioen veldrijden. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal eerde zijn grootvader ‘Fokke’ met de tricolore en mocht daarvoor ook zijn ploegmakkers bedanken. ‘Een bewijs dat we wel degelijk op een lijn zitten.’

‘Dit was er inderdaad eentje voor mijn grootvader’, vertelde Laurens Sweeck na zijn winst. ‘De bloemen gaan een mooie plaats krijgen voor mijn grootvader. Hij was erbij in mijn hoofd en dat was het belangrijkste. Ik trapte naast mijn pedaal in de start, maar voelde in de eerste hellingen al dat het goed zat.’

‘Het was nog niet meteen in de pocket na twee ronden, want het was een lange koers alleen. Ik voelde dat ik hele goede benen had in de beginfase, ondanks mijn slechte start. Ik heb niet gepanikeerd en kon rustig de eerste ronden aanvatten en vooraan komen aansluiten. Daarna kon ik mijn eigen koers rijden, dat bleek het beste. Ik heb maar één foutje gemaakt, uiteindelijk. Een hele stomme fout. Die groef lag mij niet goed. Ik wou iets te lang in mijn pedaal blijven en daardoor bleef ik haperen.’

‘Het ploegenspel was ideaal. Een bewijs dat we, ondanks wat de buitenwereld mag denken, op dezelfde lijn zitten. Ik ben hen enorm dankbaar. De cirkel is rond (Sweeck werd Belgisch kampioen in elke categorie, red.) maar er mag nog bij komen.’

‘Als ik een dag als vandaag heb, kan ik Mathieu van der Poel kloppen op het WK. Hij is ook maar een mens. Hij is de komende weken ook bezig met het wegseizoen, terwijl wij enkel maar nog het WK als ultiem doel hebben. Ik rij morgen Otegem.’

Eli Iserbyt: ‘Laurens de beste vandaag’

Eli Iserbyt rondde het ploegenspel van Pauwels Sauzen-Bingoal mee af door tweede te worden. ‘In de eerste ronde hield Toon het tempo heel hoog. Ik had toen geen supergevoel en op mijn stroken ging het te rap. Ik kon er geen verschil op maken. Dat is slecht voor de moraal. Maar op het einde reed ik toch nog redelijk makkelijk weg. Het was toch duidelijk, hoor. Laurens was vandaag de beste.’

Toon Aerts: ‘Sweeck stak erbovenuit’

Toon Aerts werd ondanks zijn ribblessure nog knap derde en gaf zijn tricolore shirt door aan Sweeck. ‘Hij stak erbovenuit vandaag’, was hij eerlijk. ‘Sweeck vond een parcours op zijn maat en kon goed om met de druk. Ik zat net iets te ver toen hij wegreed. Het was een strijd om de posities in dat groepje en ik geraakte wat verstrikt in het gedrum. Laurens nam snel zo’n grote voorsprong dat de koers een beetje over was.’

Aerts nam ietwat onverwacht de kopstart. ‘De start draaide goed uit met het vooruitzicht op de belangrijke aankomende Wereldbekers, dus dit was een goede oefening. Vorig jaar won ik het BK, nu neem ik brons. Hopelijk kan dit nog een paar keer in de toekomst.’

Broer Diether: ‘Niet meer bezig met eigen cross’

‘Ik was niet meer gefocust op eigen cross’, lachte Diether Sweeck na de overwinning van zijn broer. ‘Ik hoorde twintig seconden door de speakers, daarna dat hij viel. Ja, dan ben je echt meer met zijn cross bezig. Dit is het beste wat er is. Hij is altijd goed op kampioenschappen. De afgelopen weken heeft hij gefocust op vandaag, wetende dat dit parcours op zijn lijf was geschreven. Hij had dan nog eens een superdag. Ik ga zeker mee feesten vanavond.’

Ook vader Stefaan was in euforie. ‘Intussen heb ik alles weer onder controle’, lachte hij. ‘Dit is de kroon op het werk van jaren hard samen werken. Dit is de absolute beloning.’