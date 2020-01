Een revolutionair plan: dieren die mensen betalen om voor hen te zorgen

Volgens planetair filosoof Jonathan Ledgard kan zowel het probleem van de bedreigde biodiversiteit, als het probleem van armoede, met zijn plan worden opgelost.

De armste mensen op aarde wonen vaak op plekken met de meeste biodiversiteit. Ledgard stelt voor dat we een abonnement nemen op de planeet. Het geld dat daarmee wordt opgehaald, komt terecht in de portefeuilles van dieren. Die kunnen daarmee arme mensen in hun omgeving betalen om hen te beschermen. Journalist Kasper Goethals sprak met hem. 'Een van de meest briljante mensen die ik ooit ontmoet heb.'

