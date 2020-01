Soufiane Bouchikhi eindigt als tiende in internationale veldloop van Elgoibar

Soufiane Bouchikhi is zondag als tiende gefinisht in de internationale veldloop in het Spaanse Elgoibar. De winst ging naar de Ethiopiër Tadese Worku, die de 10.8 kilometer aflegde in 31:39. Bouchikhi, in december nog zevende op het EK veldlopen in Lissabon, klokte 33:25.

Na Worku maakten de Keniaan Richard Yator en de Eritreër Aron Kifle het podium compleet in Elgoibar, een wedstrijd die deel uitmaakt van de World Athletics Cross Country Permit series, de grootste veldlopen ter wereld. Bouchikhi voelde zich nooit in zijn sas, zo liet hij weten op Instagram. 'Al na 200 meter wist ik dat ik in survivalmodus moest, want de benen waren extreem zwaar', klonk het. 'Toch ben ik dankbaar dat ik mijn kans kreeg in dit deelnemersveld van wereldklasse.'

Bij de vrouwen was de winst voor de Keniaanse Helen Obiri, de regerende wereldkampioene in het veld. Ze haalde het voor haar landgenoten Beatrice Chebet en Eva Cherono.