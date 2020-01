Beresterke Bart Swings pakt Europese titel op massastart

Schaatsgoud voor België. Bart Swings schaatste in Heerenveen naar de Europese titel op de massastart. Op het EK in een vol Thialf was hij sneller dan Arjan Stroetinga en Danila Semerikov. Het is voor de 28-jarige Leuvenaar zijn eerste goud op een groot toernooi.

Swings wilde minstens het podium op voor ‘zijn’ nummer, de massastart, een onderdeel dat het dichtste aanleunt tegen het skeeleren. Onze landgenoot controleerde de wedstrijd van start tot finish. Hij schaatste quasi nooit uit de eerste vijf en liet vooral de Nederlanders het vuile werk opknappen bij onder andere een Italiaanse aanval.

Topfavoriet Jorrit Bergsma legde in het slot zijn kaarten op tafel, net als de Russen, maar Swings ging uitstekend mee. Bergsma ging vervolgens onderuit, waarna de Leuvenaar zijn eindsprint inzette. Stroetinga kwam nog dicht in de buurt, maar strandde op zilver. Swings riep het uit van geluk toen hij over de finish kwam in een kolkend Thialf.

Swings leek vorig jaar op weg naar de wereldtitel op de massastart, maar viel toen in de laatste ronde. Ook dit jaar gaat hij voor winst op het WK, in Salt Lake City (13-16 februari). Met zijn Europese titel op zak is hij daar alvast de topfavoriet.