Fikse domper voor FC Barcelona, dat geblesseerde Suarez vier maanden moet missen

Luis Suarez, de Uruguayaanse spits van FC Barcelona, die zondag een operatie aan de meniscus van zijn rechterknie heeft ondergaan, zal zo’n vier maanden buiten strijd zijn. Dat liet FC Barcelona zondag op haar website weten.

'Luis Suarez onderging een operatie om een verwonding aan de externe meniscus van de rechterknie te behandelen. De geschatte duur van zijn onbeschikbaarheid is vier maanden', zei FC Barcelona in een verklaring op zondag.

Foto: REUTERS

Suarez zat dit seizoen aan 14 doelpunten in 23 wedstrijden. Donderdag speelde hij nog de volledige wedstrijd inde halve finale van de Spaanse Supercup in Saoedi-Arabië tegen Atlético Madrid (3-2 verlies). Of hij dit seizoen nog in actie komt, is onzeker.