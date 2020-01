Sesamstraat-acteur Aart Staartjes overleden na verkeersongeval

De Nederlandse acteur Aart Staartjes is zondag op 81-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een verkeersongeval. Dat heeft zijn zoon laten weten.

Staartjes is vooral bekend als Meneer Aart uit de kinderserie Sesamstraat. Hij stond ook aan de wieg van andere programma’s zoals De Film van Ome Willem en De Stratemakeropzeeshow.

De acteur kreeg vrijdag in Leeuwarden, in het noorden van Nederland, een ongeval met zijn brommobiel. Hij werd zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Staartjes wordt in besloten kring begraven.