Nieuwjaarsdrink Stad Gent lokt 11.500 bezoekers

In Gent heeft de 21e editie van de nieuwjaarsreceptie van het stadsbestuur zondag 11.500 bezoekers gelokt. ‘Stad Gent trakteerde meer dan 28.000 gratis drankjes en de Gentenaars maakten samen ruim 7.000 liter drank soldaat’, zegt schepen van Feesten en Evenementen Annelies Storms (SP.A).

Vorig jaar bezochten 13.000 mensen de receptie, maar door het slechte weer was er zondag minder volk op de been. De Gentse nieuwjaarsdrink, die in 2000 startte als millenniumdrink, stond deze keer in het teken van het Van Eyck-jaar. Gent viert in 2020 de Vlaamse meester Jan van Eyck met een themaprogramma ‘OMG! Van Eyck was here’.

Tijdens de nieuwjaarsdrink waren er knipogen naar het Lam Gods, het beroemdste werk van Van Eyck, en kinderen konden tijdens een knutselworkshop op zoek naar het gestolen paneel van De Rechtvaardige Rechters. Vanaf februari loopt in het Museum voor Schone Kunsten (MSK) ‘Van Eyck. Een optische revolutie’, de grootste Jan van Eyck-tentoonstelling ooit.

Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) verwees in zijn toespraak naar de andere activiteiten die rond Van Eyck op het programma staan en de bezoekers konden voor het eerst ook OMG proeven, het Van Eyck-bier dat in opdracht van de stad ontwikkeld werd.

De lokale politie was zondag extra aandachtig omdat op sociale media opgeroepen werd om schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) te bekogelen met eieren, maar behalve boegeroep aan het adres van politici zijn er geen incidenten gemeld.