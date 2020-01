Mathieu van der Poel pakt met vingers in de neus zesde Nederlandse titel op een rij

Geen verrassing op het Nederlands kampioenschap veldrijden: Mathieu van der Poel kroonde zich oppermachtig voor de zesde keer op een rij tot cyclocrosskampioen van zijn land. De regerende wereldkampioen knalde op het snelle parcours in Rucphen - vlak bij de Belgische grens - na drie minuten weg van zijn concurrenten en finishte met een straatlengte voorsprong op nummer twee Lars van der Haar.

Als de concurrentie toch nog tegen beter weten in enige hoop koesterde op een offday van Van der Poel, mochten die ambities al na drie minuten definitief opgeborgen worden. De wereldkampioen had geen zin in een spannende race en liet nog voor halfweg de eerste ronde iedereen achter zich. Lars van der Haar was de landgenoot die het langst kon aanklampen. De renner van Telenet-Baloise eindigde uiteindelijk op een dikke halve minuut van Van der Poel. Corné van Kessel had een mindere dag en zou snel wegzakken. Daardoor ging de derde podiumplek naar Joris Nieuwenhuis, ex-wereldkampioen bij de beloften. Voor Van der Poel is het al de zesde opeenvolgende Nederlandse titel in het veld.

“In het begin van de wedstrijd reed Lars erg sterk”, analyseerde Mathieu van der Poel zijn wedstrijd. “Ik heb best wel gas moeten geven om het eerste gaatje uit te bouwen. Dat vond ik wel leuk. Het is altijd lekker om wat weerstand te krijgen, dat maakt de uitdaging des te groter. Nadien was het op dit parcours gemakkelijk om het verschil gelijk te houden.”

“Op mijn eerste NK stond er geen kat langs de kant”

Van der Poel gaf toe dat hij geen fan was van het bochtige parcours in Rucphen, dat ook een gigantische carrousel had in het midden van de omloop. “Nee, ik vond het geen leuk parcours. We moesten iets te veel draaien en keren. Ik kon mij niet volledig uitleven. Het was moeilijk om mijn kracht kwijt te kunnen. Maar de grote publieke belangstelling was dan weer wel tof. Ik heb het publiek bij het NK zien evolueren. Ik herinner mij nog goed mijn eerste Nederlands kampioenschap in Veldhoven, toen stond er geen kat langs de kant. Als je nu ziet hoeveel volk er is, dan maakt mij dat trots. Ik ben blij dat ik daaraan heb kunnen bijdragen.”

“Nu richt ik mijn blik op het WK. Maandag rijd ik nog in Otegem, nadien vlieg ik naar Spanje waar ik mij zo goed mogelijk wil voorbereiden op het WK. Ik zal daar weer de topfavoriet zijn. Dat ben ik al gewoon, ik kijk ernaar uit om mijn titel te verdedigen.”