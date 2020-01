Doet De Wever opening naar PS?

Oud-informateur Johan Vande Lanotte ziet in de nieuwjaarstoespraak van Bart De Wever (N-VA) een geste naar de PS, die moet worden uitgetest.

‘Wij wensen dat de volgende regering eensgezinder en dus nog sterker de ingeslagen weg naar sociaal-economisch herstel zou verder zetten. Want alleen zo krijgen we ruimte voor een sterker sociaal beleid, en dan denk ik prioritair aan de verhoging van de lage pensioenen.’

Op een subtiele manier mengde N-VA-voorzitter Bart De Wever gisteravond een linkse prioriteit in zijn nieuwjaarstoespraak. N-VA-klassiekers, zoals het confederalisme, werden in de toespraak niet uitdrukkelijk genoemd.

Oud-informateur Johan Vande Lanotte (SP.A) zegt in De Zevende Dag dat hij in de verklaring van De Wever een opening naar de PS ziet, die door de huidige informateurs verder uitgetest moet worden.

Een verhoging van de lage pensioenen, met name een minimumpensioen van 1.500 euro netto voor wie een volledige loopbaan kan voorleggen, stond prominent in het eisenbundel van de Franstalige socialisten. In de nota die de informateurs Georges-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (CD&V) hebben opgesteld, werd het de maatregel aan strikte voorwaarden gekoppeld.

Maar De Wever zegt niet letterlijk dat hij een minimumpensioen van 1.500 euro verdedigt. In de antwoorden voor de Stemtest, die de N-VA voor de verkiezingen invulde, spreekt de partij zich zelfs uit tegen een minimumpensioen van 1.500 euro. Wel wil de N-VA het minimumpensioen voor mensen met een lange loopbaan ‘substantieel verhogen’, in functie van de effectief gewerkte jaren.

Paarsgeel

Als er toch toenadering is tussen en N-VA en PS op dit punt, dat cruciaal is voor de socialisten, is dat goed nieuws voor de voorstanders van paars-geel, zoals CD&V. Maar ook de SP.A, de partij van Vande Lanotte, denkt opnieuw in die richting.

Open VLD zou van zo’n toenadering het slachtoffer zijn. De PS zegt al maanden dat ze zo’n coalitie alleen wil overwegen als die geen doorslagje is van de Zweedse coalitie. Met andere woorden: Open VLD moet uit de coalitie worden gehouden, CD&V erin.

De relatie tussen N-VA en Open VLD is grondig verstoord door het touwtrekken rond een toekomstige coalitie. ‘Wij zijn een partij die nooit in een regering zal stappen louter voor de meerdere eer en glorie van partijtoppers die graag minister of zelfs eerste minister zouden willen worden’, zei De Wever gisteravond nog, een duidelijke sneer naar Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten, die het verwijt krijgt dat ze kiest voor een Vivaldi-coalitie om zelf premier te kunnen worden.

Telefoon

Rutten ontkent intussen dat ze weigert om de telefoon op te nemen voor De Wever, die aandrong op een vergadering van de Vlaamse coalitiepartners om een Vlaams front te vormen. Maar een dergelijk front ziet ze nog altijd niet zitten.

‘Een front maak je tegen iets. Laat ons de hand reiken over de taalgrens heen en dan krijg je een positief project’, zegt Rutten, die vooral vasthoudt aan de samenwerking met de Franstalige liberalen van MR.

Kandidaat-voorzitter Bart Tommelein verzekert in het VTM Nieuws dat Open VLD geen bezwaar heeft tegen de aanwzigheid van N-VA in een federale coalitie. ‘Wij hebben geen veto tegen N-VA’, zegt Tommelein. ‘Maar op een bepaald moment moet er wel een coalitie gekozen worden.’

Duidelijkheid over welke conclusie de informateurs trekken uit dit kluwen, is er nog altijd niet. De MR stuurt aan op een overschakeling nar de preformatie. Voorzitter Georges-Louis Bouchez waarschuwt in Het Laatste Nieuws dat ‘elke coalitie oncomfortabel zal zijn’. Volgens hem hebben de informateurs nog altijd de vaste bedoeling om morgen met een concreet voorstel naar de koning te trekken.