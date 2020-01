Celine Van Ouytsel is Miss België 2020

Celine Van Ouytsel (23) uit Herentals is verkozen tot de nieuwe Miss België. Ze volgt de Antwerpse Elena Castro Suarez op.

Celine Van Ouytsel kwam vanavond als winnares uit de bus tijdens de verkiezingsshow in het Plopsa Theater in De Panne.

Ze nam ook al deel aan Miss België 2016 en werd toen tweede eredame van Lenty Frans. Ze heeft intussen een masterdiploma rechten behaald, met onderscheiding. En op Instagram is ze een influencer met 63.500 volgers.

Een opgemerkt moment was een val van de topfavoriete. Bij de introductie van de 32 finalisten struikelde Van Ouytsel, maar ze stond snel op alsof er niets gebeurd was. Twitteraars merkten op dat er iets uit haar kleed was gevallen, maar wat is niet duidelijk.

?? Oups... une candidate chute et oublie quelque chose sur scène ?? La grande soirée Miss Belgique 2020 continue sur RTLplay? https://t.co/f0bF3J5RrI #MissBelgium #MB2020 pic.twitter.com/wi6lbvO0tR — RTLplay (@RTLplay) January 11, 2020

Vorig jaar werd Elena Castro Suarez de zesde Vlaamse Miss België op rij.