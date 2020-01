Antwerp Giants en Bergen komen weer naast Oostende op kop van Euromillions Basket League

De Antwerp Giants hebben zaterdagavond op de vierde speeldag van de tweede ronde in de Euromillions Basket League een 77-70 overwinning geboekt tegen Brussels. Aalstar verloor tegelijkertijd in eigen huis van Bergen (73-83), terwijl Luik opnieuw zwaar de boot in ging, ditmaal in Mechelen (102-77). Voor de Luikenaars is het de twaalfde nederlaag in twaalf duels.