De Wever: ‘Jaren twintig zullen opnieuw van ons zijn’

N-VA-voorzitter Bart De Wever toont in zijn nieuwjaarsspeech vertrouwen in het Vlaamse regeerakkoord. Maar over de federale onderhandelingen blijft hij vaag.

‘Ingenium res adversae nudare solent, celare secundae.’ De Wever begon zijn speech in Mechelen op het nieuwjaarsfeest van zijn partij met een Latijnse spreuk. Vertaald: ‘Tegenspoed onthult het karakter, voorspoed bedekt het.’ De N-VA-voorzitter geeft toe dat zijn partij in 2019 tegenslag had en politiek ‘in een buitengewoon moeilijke positie is verzeild’.

Maar volgens hem heeft de partij de test met glans doorstaan. Op het Vlaams niveau ziet hij de toekomst rooskleurig in. De Wever maakt zich sterk dat de N-VA nog nooit sterker haar stempel op het Vlaams regeerakkoord heeft gedrukt. ‘Met de nieuwe Vlaamse regering durf ik te zeggen dat de jaren ’20 van deze eeuw opnieuw van ons zullen zijn.’

Olifant in de kamer

Pas tegen het einde van zijn speech kwam De Wever tot ‘de olifant in de kamer: de federale regeringskwestie’. ‘Helaas, het is allesbehalve duidelijk wat de komende dagen zullen brengen. De toestand is hoogst onzeker. Maar, gelukkig is de N-VA een partij die ook in zo’n toestand, of misschien zelfs vooral in zo’n toestand, wel onwrikbare zekerheden kent.’

De Wever zegt dat zijn partij ‘nooit in een regering zal stappen louter voor de meerdere eer en glorie van partijtoppers die graag minister of zelfs eerste minister zouden willen worden’. Hij herhaalt ook dat de N-VA geen regering kan aanvaarden zonder Vlaamse meerderheid. ‘Een laatste zekerheid die ik u meegeef, is dat wij als N-VA wel niet bang zijn om verantwoordelijkheid op te nemen. We deden dit in de afgelopen federale regering.’

De Wever wenst dat de volgende federale regering ‘eensgezinder en dus nog sterker de ingeslagen weg naar sociaal-economisch herstel zou voortzetten’. ‘Want alleen zo krijgen we ruimte voor een sterker sociaal beleid, en dan denk ik prioritair aan de verhoging van de lage pensioenen.’

Matthias Diependaele, die vorig jaar promoveerde tot Vlaams minister van Begroting, mocht de avond inzetten als dj. Als eerste plaat klonk ‘goud’ van Bazart.