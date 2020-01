De zes brugdelen van de toekomstige wandelbrug aan de Schijnpoort in Antwerpen zijn al op hun plaats gezet. De werken verliepen vlotter dan verwacht en daardoor kan het volledige kruispunt zaterdagavond rond 21 uur al terug opengaan voor het verkeer. Dat is ruim een dag vroeger dan gepland. Tram 12 volgt vanaf maandagochtend terug zijn normale route tot aan de eindhalte aan het Sportpaleis.

De brug is zes meter breed en zo’n 180 meter lang en sluit via een trap aan op het bestaande voetpad langs de Schijnpoortweg. De verlichting van de passerelle is ingewerkt in de balustrade van de brug. Ook de verkeerslichten op de Noordersingel aan het kruispunt met de Schijnpoortweg zijn mee verwerkt in het ontwerp van de brug.

Via de passerelle aan Schijnpoort zullen bezoekers van het Sportpaleis en de Lotto Arena die zich parkeren op Spoor Oost, comfortabel in één beweging de Noordersingel en Schijnpoortweg kunnen oversteken zonder het verkeer te kruisen.

Koen Kennis, Antwerps schepen voor mobiliteit: ‘We brengen hier niet alleen goed nieuws voor de bezoekers van de evenementen. Dit is een omgeving die de volgende jaren onherkenbaar zal veranderen, met de aanleg van nieuwe parken, ruimte voor sport en recreatie, en mooie fiets- en voetgangersverbindingen. Het snelwegviaduct wordt afgebroken. De leefbaarheid van de omliggende wijken zal hierdoor enorm verbeteren.’

De wandelbrug kan tegen de paasvakantie in gebruik genomen worden. Door de oversteek nu al te realiseren, voorafgaand aan de Oosterweelwerken, beperkt de stad de verkeershinder en blijft er tijdens die werken vlot verkeer mogelijk over de Singel.