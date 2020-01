Familie en vrienden nemen afscheid van Philip Cracco: ‘We zijn ongelofelijk fier dat we je kinderen mogen zijn’

08/01/2020

Work hard, play hard: het leven van Cracco

Hij was enkele maanden geleden naar Knokke verhuisd om er te kunnen recupereren. Zijn huis is ondertussen alweer verkocht. Maandagavond overleed Philip Cracco (56) na een verbeten strijd tegen kanker. Op 20 december had hij zelf voorspeld dat hij nog drie weken had. Het werden er twee.