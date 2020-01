Massa volk op aangrijpend afscheid ‘levenslustige’ Frederik Vanclooster

Het crematorium Daelhof in Zemst zat zaterdagmiddag afgeladen vol voor de uitvaart van Frederik Vanclooster (21). De jongeman verdronk op nieuwjaarsnacht. Zijn ouders, zus, scouts en enorme vriendenkring zorgden voor een warm afscheid, dat meermaals naar de keel greep.

Met muziek van zijn lievelingsartiesten Bart Peeters, Roméo Elvis en Angèle, ‘Into my arms’ van Nick Cave en ‘Frederiekje’ van Martine Bijl, namen honderden mensen afscheid van de 21-jarige Frederik Vanclooster uit Vilvoorde, die op 1 januari na een fuif in de Kruitfabriek een noodlottige val in het water maakte.

Zijn ouders, zus en vrienden portretteerden de geëngageerde scoutsleider als een enorm levenslustige jongeman, een groepsdier en verhalenverteller die zijn totem ‘vermakende salangaan’ allerminst gestolen had. Het was een bijna twee uur durende, enorm aangrijpende dienst waar een sfeer van verbondenheid de hele tijd aanwezig was. Dezelfde verbondenheid, waar Frederik Vanclooster voor stond, zo getuigden zijn dierbaren.

Moeder Kristien Bonneure, een VRT-journaliste, bedankte uitdrukkelijk de hulpdiensten, onder wie de brandweer van Vilvoorde en de Cel Vermiste Personen, het stadsbestuur en de mensen van de Kruitfabriek.

Stadsambassadeur

‘Indrukwekkend mooi, open, kunstzinnig... Het was de warmste uitvaart die ik ooit bijwoonde’, aldus Vilvoords burgemeester Hans Bonte (SP.A) na afloop aan persagentschap Belga. Naast Bonte waren ook een aantal mensen van politie en brandweer aanwezig, net als een enorme delegatie van VRT- en oud-VRT-journalisten, collega’s van Vancloosters ouders.

De scouts van Vilvoorde, zijn VUB-vrienden, leerkrachten en leerlingen van zijn lagere en middelbare school en mensen uit de buurt kwamen hun steun betuigen en een laatste groet brengen aan Frederik Vanclooster, die postuum tot stadsambassadeur werd uitgeroepen - een titel die zijn ouders aan hem overdroegen. Het stadsbestuur wees daarbij op het feit dat Frederik symbool staat voor warmte en solidariteit, hetgeen onder meer bleek uit zijn engagement als leider binnen de Akabe-scouts voor jongeren met een handicap.

Vanclooster werd op 1 januari ’s namiddags als vermist opgegeven, nog diezelfde dag werden zoekacties opgestart. Op zondagochtend 5 januari vond een duikteam van de Vilvoordse brandweer het lichaam van de jongeman in het water.