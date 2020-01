Zien we F1-wereldkampioen Lewis Hamilton de komende jaren een overstap van Mercedes naar Ferrari maken?

Ondanks de vele geruchten of speculaties van de voorbije maanden zal Lewis Hamilton volgens voormalig F1-piloot David Coulthard geen overstap van Mercedes naar Ferrari maken.

"Ik heb nooit het gevoel dat hij Mercedes gaat verlaten voor een ander team," vertelde Coulthard tegenover 'Reuters' op de 'Autosport International Show'.

"Ik ben er zeker van dat hij met Ferrari praat ... maar hij heeft bijna altijd met Mercedes gereden. Waarom zou hij weg gaan?"

Volgens Coulthard voelt Hamilton zich enorm goed bij Mercedes en zou hij zijn levensstijl mogelijk moeten aanpassen indien hij de overstap naar Ferrari zou maken.

"Sommigen willen een Europese 'twist' in hun leven maar ik denk dat Lewis best tevreden is en zich goed voelt in Amerika en Groot-Brittannië. Amerika als 'speeltuin', Groot-Brittannië voor het racen."

"Ik denk niet dat hij dat knuffelachtige en emotionele wil dat verbonden is aan een overstap naar Ferrari. Ik denk ook niet dat hij van kleins af aan van Ferrari droomt. Dus waarom zou hij het doen? Het geld? Hij heeft meer dan genoeg geld."

"Ik denk dan ook dat hij gewoon nog enkele jaren voor Mercedes zal rijden," besloot Coulthard.

Na de contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull zou het 'Silly Season' voor het F1-seizoen 2021 zo wel eens op een sisser kunnen uitdraaien.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: