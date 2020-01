Rousseau: ‘Gevloekt toen SP.A in Antwerps stadsbestuur stapte, maar nu echt fier’

SP.A heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie van haar Antwerpse afdeling de eerste realisaties van het stadsbestuur met N-VA en Open VLD verdedigd. Ook nationaal Conner Rousseau nam het woord.

‘De dag waarop jullie beslisten om hier in het bestuur met N-VA te stappen, heb ik eens goed gevloekt’, zei Rousseau. ‘Maar vandaag ben ik echt fier.’

Volgens Rousseau heeft SP.A in Antwerpen ‘N-VA op de knieën gedwongen’ om praktijktests tegen discriminatie te verkrijgen, ‘terwijl CD&V en Open VLD daar op Vlaams niveau niet in geslaagd zijn’. Hij roemde de moed die SP.A-schepenen Tom Meeuws, Jinnih Beels en Karim Bachar volgens hem hebben getoond om met N-VA tot een bestuursakkoord te komen. ‘Op een moment waarop België de politiek strontbeu is (...), is men er hier in geslaagd om de strijd aan te gaan. Voor beter onderwijs, tegen ongelijkheid, voor een goed klimaatbeleid.’

Schepen en Antwerps SP.A-voorzitter Tom Meeuws noemde het zelf ook een ‘moeilijke, maar moedige stap’ om te besturen met de N-VA van burgemeester Bart De Wever.

‘Ik nodig alle mensen die in Brussel aan politiek doen uit om eens te komen kijken in Antwerpen’, zei hij. ‘Hier doen we niet aan besturen voor dummies: na een verkiezing alleen de vijf mensen zoeken die helemaal hetzelfde denken en daarmee een akkoord sluiten. Politiek voor gevorderden, dat is wat we in Antwerpen doen. Uit je cocon durven te stappen en met de kracht van overtuiging en van je programma akkoorden durven sluiten met mensen die anders denken.’