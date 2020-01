Ex-Miss België Julie Taton verlaat RTL na 17 jaar

Een van de populairste Waalse tv-gezichten, ex-Miss België Julie Taton, heeft beslist om tv-zender RTL-TVI te verlaten. ‘Het is tijd voor nieuwe projecten.’

Iets in de media doen, daar zeggen veel Miss België-kandidates van te dromen. Julie Taton deed het: het Waalse model kreeg na haar verkiezing in 2003 een job aangeboden bij de commerciële tv-zender RTL-TVI. Daar groeide ze uit tot een van de populairste tv-gezichten.

Maar na 17 jaar houdt ze het voor bekeken, meldt de zender. ‘Julie Taton heeft beslist om ons te verlaten’, klinkt het in La dernière heure. ‘Het is niet uitgesloten dat we ooit nog met haar zullen samenwerken, maar dat zal op lange termijn zijn. Julie heeft veel activiteiten en haar vertrek komt dus niet als een verrassing voor ons.’

Taton zegt dat ze zich wil focussen op nieuwe projecten. ‘Die komen er heel binnenkort aan’, zegt ze. Waar het precies om gaat, is nog niet duidelijk