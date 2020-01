Thibau Nys heeft zijn favorietenrol op het BK veldrijden voor junioren waargemaakt. De Europees kampioen reed solo naar zijn derde Belgische titel bij de jeugd. Lennert Belmans en Emiel Verstrynge mochten mee op het podium aan het strand van Sint-Anneke. De 17-jarige Brabander pakte zo zijn eerste Belgische titel bij de junioren, exact 25 jaar na zijn vader Sven Nys in 1995.

Het was Jetze Van Campenhout die als eerste het veld indraaide. Hij werd achternagezeten door Europees kampioen Thibau Nys, Victor Van De Putte, Emiel Verstrynge, Lennert Belmans en Mathis Avondts. Ward Huybs, een van de favorieten voor de titel, miste zijn start echter compleet. Al vrij vlug vormde zich een kopgroep met vijf renners. Daar maakten Lennert Belmans, Thibau Nys, Jetze Van Campenhout, Victor Van De Putte en Emiel Verstrynge deel van uit.

In de zandstrook nam Thibau Nys de koppositie in. Enkel Belmans was bij machte de Europese kampioen te volgen. Dit tweetal stoof ook met een geringe voorsprong een eerste keer het ponton op. Achter hen hadden Verstrynge en Van De Putte de handen in elkaar geslagen. Nys en Belmans bleven fiks doorgeven en slaagden erin hun voorsprong uit te bouwen. Ward Huybs van zijn kant was bezig aan een felle remonte. Bij het ingaan van de derde ronde reden Lennert Belmans en Thibau Nys acht seconden voor Emiel Verstrynge. Ploegmakkers Ward Huybs en Victor Van De Putte streden voor de vierde plaats.

Over halfcross verdapperde Nys opnieuw. Belmans moest een kloofje laten en meteen ging 'de zoon van' door. Met nog twee ronden voor de boeg had Nys reeds een voorsprong van elf seconden op Belmans bijeen gereden. Verstrynge bezette plaats drie op 25 seconden van de eenzame leider. Ward Huybs was ondertussen opgeklommen naar plaats vier. Dit met een achterstand van 33 seconden. In die bezetting trokken de renners ook de slotronde in. Het bleef hard tegen onzacht, maar aan de posities zou niets meer wijzigen. Aan de streep had Nys een voorsprong van 14 seconden op Lennert Belmans. Emiel Verstrynge werd derde, op 26 seconden van de winnaar.

Voor Thibau Nys was het al de zestiende zege van het seizoen, na de Jingle Cross, Trek Cup, GP Pelt, Gieten, Bern, Gavere, het Europees Kampioenschap, Tabor, Koksijde, Kortrijk, Zonhoven, Namen, Heusden-Zolder, Diegem en de GP Sven Nys. Op de erelijst van het BK voor junioren volgt hij Ryan Cortjens op.

Thibau Nys: "Op naar het WK"

Thibau Nys kreeg zijn titel niet cadeau. "Het was loodzwaar", pufte hij. "Nog maar eens het bewijs dat je een kampioenschap niet cadeau krijgt. Ik heb dit seizoen veel crossen relatief makkelijk gewonnen, maar vandaag was het een strijd van de eerste tot de laatste ronde; Zowel met het parcours als de tegenstanders. Het was echt zwaar. Ik had het bij de snelle ronden van Belmans moeilijk om erbij te blijven. Overnemen zat er even niet in. Ik moest ook enkele keren terugkomen in een zandpassage. Ik kwam toch steeds meer in koers en nam ze uiteindelijk in handen. Ik kon stelselmatig wegrijden. Dit is een nieuwe missie die volbracht werd. Nu op naar het WK."

Sven Nys: "Thibau kreeg het niet cadeau"

Sven Nys was een tevreden vader na zijn zestiende (!) zege van het seizoen. "Thibau heeft het niet cadeau gekregen vandaag, want Lennert Belmans was sterk. Hij heeft het Thibau zo moeilijk mogelijk gemaakt, wat je moet doen. Want naar de finish rijden met hem is gevaarlijk spel. Het was echter niet nodig aangezien Thibau in de derde ronde de koers in handen nam. Hij sloeg een kloofje, maakte weinig fouten en bouwde zijn kleine kloofje stelselmatig uit."