Helpt een slaapmutsje? Of een warm bad? Schaapjes tellen misschien? Eén op twee Vlamingen kampt met slaapproblemen. Psycholoog en slaapexpert Annelies Smolders ontwikkelde een online slaaptraining, schreef het boek 'Start to sleep' en geeft in deze video inzichten en tips voor een betere nachtrust.

MEER EXPERTENVIDEO'S

Waarom kom ik moe thuis van vakantie?



Hoe pak ik mijn alcoholgebruik aan?