Gevangene ontsnapt uit gevangenis Wortel

Uit de gevangenis van Wortel in de provincie Antwerpen is een gedetineerde er vannacht in geslaagd om te ontsnappen. Dat zegt het Gevangeniswezen.

In totaal probeerden vannacht twee gevangenen te ontsnappen uit hun cel, maar één man kon nog onderschept worden binnen de gevangenismuren. De tweede man kon uit het gebouw ontkomen en is voortvluchtig. Er wordt met man en macht naar de ontsnapte gevangene gezocht.

In de gevangenis van Wortel is plaats voor 295 gedetineerden. Er verblijven hoofdzakelijk mannen die veroordeeld zijn, en die een lange straf moeten uitzitten.

Op 20 december konden al vijf mannen ontsnappen uit de gevangenis van Turnhout, ook in de Kempen.