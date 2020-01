Man van Crystal Palace geïnteresseerd in KV Oostende

Er zijn twee biedingen op KV Oostende. Het concreetste bod komt van Ivan Bravo, een Spanjaard die met zijn Amerikaanse investeringsmaatschappij ook inspraak heeft in het Engelse Crystal Palace.

Ivan Bravo is een ­gewezen strategisch directeur bij Real Madrid. Hij is ceo bij Aspire Academy – de voetbalacademie die Eupen bezit – en via een Amerikaanse investeringsmaatschappij heeft hij zeggenschap in ­Premier League-club Crystal Palace en de Spaanse tweedeklasser Alcarcon, die in 2019 werd overgekocht van Roland Dûchatelet.

De Spanjaard wil nu honderd ­procent van de aandelen van KVO kopen. De piste werd aangebracht door Gino Vanderhaeghen, de huidige ondervoorzitter van KV Oostende, en ceo Patrick Orlans. De investeerders mikken op een snel antwoord, want ze willen in januari nog spelers bij KVO stallen met het oog op het behoud. Ze hebben zelfs al een deal met Marc Coucke om de tribunehuur van 1,2 miljoen per jaar te regelen en ook de 6,2 miljoen euro schulden aan Coucke te vereffenen. Het is niet onmogelijk dat ze het stadion kopen.

Lager bod

Voorzitter Frank Dierckens, die 97 procent van de aandelen bezit, stelt echter dat zijn club niet te koop is. Althans niet voor honderd procent. Hij wil voor lokale verankering zorgen en zelf voorzitter blijven met een minderheidsparticipatie van minstens twintig procent. Dierckens schermt daarom met een lager bod van een andere overzeese ­investeringsmaatschappij. Alleen hebben die geen akkoord met Marc Coucke.

De deadline voor het Amerikaanse bod werd al een paar keer opgeschoven. Nu wil Dierckens uitstel tot 17 januari. Maar als hij geen rvs waardig alternatief vindt, wordt Ivan Bravo sowieso de nieuwe man om het noodlijdende KVO te redden. Dan zal Dierckens een stap opzij moeten zetten en blijft Patrick Orlans aan boord.