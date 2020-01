Man overleden na frontale botsing met vrachtwagen

Bij een zwaar verkeersongeval in Bree is in de nacht van vrijdag op zaterdag een dode gevallen.

Om een onbekende reden botste een personenauto er, om 0.30 uur op de Meeuwerkiezel (N76), frontaal met een vrachtwagen.

De brandweer van de hulpverleningszone Oost-Limburg kwam ter plaatse om de geknelde persoon uit het wrak te halen, maar de man was al bezweken aan de opgelopen verwondingen.

De politie van de zone CARMA sloot de Meeuwerkiezel lokaal af en leidde het verkeer om. De auto reed van Meeuwen naar Bree, toen die om een onbekende reden van de rijbaan afweek en op de vrachtwagen knalde. Uiteindelijk kwam het voertuig in de berm tot stilstand. De trucker was ongedeerd, maar was wel zwaar onder de indruk van de gebeurtenissen.

De politie deed de eerste vaststellingen en verwittigde het parket van Limburg. Het parket besliste een verkeersdeskundige naar Bree te sturen om de omstandigheden van de dodelijke klap te onderzoeken.