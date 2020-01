Eerste dode in China na mysterieus marktvirus

Een van de eenenveertig Chinezen die met een zware longontsteking in het ziekenhuis werden opgenomen na een bezoek aan een plaatselijke markt, is overleden. Met zo’n scenario begon in 2002 ook de SARS-epidemie.

Een 61-jarige man is overleden in de Chinese stad Wuhan. Hij is bezweken aan de gevolgen van een zware longontsteking. Nog zeven anderen zijn in kritieke toestand, melden de lokale instanties zaterdag.

In totaal werd bij eenenveertig inwoners van de stad Wuhan eenzelfde pathogeen of een ziekteverwekker vastgesteld. Opmerkelijk: het is geen griep. Het is geen vogelgriep. Het is geen verkoudheid. Het enige wat voorlopig zeker is, is dat het een zware longontsteking is, die door een onbekend virus wordt veroorzaakt. De slachtoffers hebben hoge koorts en lijden aan ademnood; longfoto’s tonen uitgebreide letsels op beide longen.

Alle Chinezen die werden opgenomen hadden dezelfde vismarkt bezocht. Dat alle patiënten de markt van Huanan hadden bezocht, als handelaar of als klant, deed vrezen dat ze ziek kunnen zijn geworden van een virus dat normaal alleen bij wilde dieren voorkomt, en waartegen mensen (nog) geen natuurlijk verweer hebben opgebouwd. Volgens lokale persberichten zouden op de markt behalve verse vis ook levende dieren zijn verkocht, meldt de nieuwssectie van het Amerikaanse blad Science. Daaronder vogels en slangen, en organen van konijnen en ander wild.

Alarmbellen

Eerder deze week gingen al alarmbellen af. China + markt + longontsteking: voor virologen staat die combinatie sinds 2002 gelijk aan rood alarm. Dat jaar dook op een beestenmarkt in de provincie ­Guangdong vanuit het niets de agressieve longziekte SARS op, die met het internationale luchtverkeer in geen tijd tot in Singapore, Vietnam en zelfs Canada wist te komen. Pas vele maanden en achthonderd doden later raakte de epidemie dankzij beperkingen op het luchtverkeer en strenge quarantainemaatregelen onder controle.

De veroorzaker bleek in 2002 een coronavirus te zijn geweest dat van vleermuizen op civetkatten was overgesprongen, die op de Chinese markt werden verhandeld en daar bezoekers hadden aangestoken. Die bleken andere mensen te kunnen besmetten met het virus, dat haast onbehandelbare longontstekingen uitlokte.

Coronavirus

Uit de eerste stalen blijkt dat het opnieuw gaat om een nieuw type van het coronavirus. Dat meldt de gezondheidscommissie van de stad Wuhan op haar website. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) liet donderdag weten dat een nieuw ‘lid van de familie virussen die het SARS en het MERS-virus veroorzaakte, de oorzaak van deze uitbraak kon zijn’.

Voorlopig zijn de andere slachtoffers die werden opgenomen stabiel. De mensen die in het ziekenhuis werden opgenomen zouden met zo’n 739 mensen in contact gekomen zijn. Die personen werden onderzocht, en zijn allemaal gezond verklaard. De autoriteiten melden dat er sinds 3 januari geen nieuwe gevallen meer zijn bijgekomen.

De 61-jarige man die overleden is, bezocht regelmatig de vismarkt. Bij hem werden in het verleden al tumoren vastgesteld en hij leed aan een chronische leverziekte.