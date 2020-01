Drummer Rush overleden: ‘een van grootste drummers uit popgeschiedenis’

De bekende drummer Neil Peart is overleden. Peart, die drummer was bij de Canadese progrockgroep Rush, overleed op 67-jarige leeftijd aan een hersentumor, berichtten Amerikaanse media vrijdag.

Ze citeerden een woordvoerder van de familie. De drummer overleed dinsdag aan kanker, schrijft de groep Rush ‘met gebroken hart en de diepste droefheid’ op Twitter. Peart leed meer dan drie jaar aan kanker.

Neil Peart verving midden jaren zeventig de vorige drummer van Rush, John Rutsey, en schreef ook songs voor de groep. In 2013 is de groep opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame. Peart tourde nog tot 2015 de wereld rond met Rush, maar trok zich daarna terug. De drummer, die ook als auteur werkte, is twee keer getrouwd.

Flamboyante stijl

Neil Peart begon met hardrock maar dwaalde later af naar jazzrock. Hij stond bekend om zijn flamboyante stijl, maar ook om zijn zeer precieze techniek, wat van hem een van de meest gerespecteerde en geapprecieerde drummers maakte, zeker bij drummers en andere muzikanten. Het tijdschrift Rolling Stone plaatste hem in 2019 op de vierde plaats van de beste drummers in de geschiedenis van de popmuziek.

Questlove, de drummer van hiphopgroep The Roots, publiceerde op Instagram een zwart-witfoto van Peart achter zijn drumstel. ‘Alle respect aan de legende. RIP’, schreef Questlove.

Lars Ulrich, de Deense drummer van Metallica, bedankte Neil Peart voor de ‘inspiratie’. ‘Bedankt voor al wat je gedaan hebt voor alle drummers ter wereld, dankzij je passie, je benadering, je principes en je eeuwige engagement voor dit instrument’, schreef Ulrich.