Op 2 januari 2020 geeft de Amerikaans president Donald Trump het bevel om, met een raketaanval, de Iraanse generaal Soleimani te doden. In de dagen die volgen stijgt de nervositeit. Iran wil wraak en neemt wraak. De relatie tussen beide landen is erg fragiel, maar hoe komt dat? In de video hierboven gaan we even terug in de tijd om dat te begrijpen.