Leider Beerschot verspeelt punten tegen Roeselare in 1B

Beerschot, de koploper in de tweede periode van de Proximus League, is vrijdagavond tegenvallend aan 2020 begonnen. De Ratten verspeelden kostbare punten tegen Roeselare. Het bleef 1-1 op het Kiel. Beerschot (12 ptn) behoudt voorlopig twee punten voorsprong op eerste achtervolger Lommel (10 ptn), dat zaterdag naar Westerlo trekt, en de Antwerpenaars bij winst kan voorbijsteken. Ook Roeselare (10 ptn), Union (9 ptn) en Virton (9 ptn) zijn niet veraf.

Het zag er nochtans al heel snel goed uit voor de thuisploeg. Joren Dom trapte Beerschot na drie minuten met een rake knal op 1-0. De Ratten waren ook lange tijd baas, maar na rust kwamen de bezoekers steeds beter in hun spel. Andrei Camargo bracht een kwartier voor tijd de verdiende 1-1 op het bord. Ondanks een slotoffensief van de thuisploeg bleef het daar bij.

Zaterdag openen Westerlo en Lommel de debatten om 17u. Om 20u30 is er Union-Leuven. Zondag sluiten Virton en Lokeren, om 16u, de zevende speeldag in de tweede periode in 1B af. OH Leuven won de eerste periode.