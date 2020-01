BBC-presentatrice krijgt gelijk van rechter na klacht over oneerlijk loon

Het BBC-schermgezicht Samira Ahmed, die haar werkgever ervan beschuldigde haar slechts een zesde te betalen van wat een mannelijke collega met een gelijkaardige functie verdient, heeft vrijdag van de rechter gelijk gekregen. Die oordeelde dat de Britse openbare omroep haar inderdaad discrimineerde.

Ahmed werkt al sinds de jaren ‘90 voor de BBC. Ze presenteert er Newswatch op BBC One en BBC News, en Front Row op Radio 4.

In haar aanklacht zei Ahmed dat ze significant minder verdient dan Jeremy Vine, de presentator van Point of View, een programma dat volgens haar gelijkenissen vertoont met Newswatch.

Sinds 2012 verdient Ahmed 440 Britse pond (515 euro) per aflevering, Vine krijgt per aflevering 3.000 pond (3.520 euro).

‘De BBC verzuimde het vermoeden van genderdiscriminatie te weerleggen. Een vermoeden dat ontstond toen Ahmed bewees dat haar werk op het werk van Vine leek, en dat ze minder werd betaald dan hij’, zei arbeidsrechter Harjit Grewal in haar uitspraak.

Ahmed reageerde in een verklaring op de uitspraak. ‘Geen enkele vrouw wil haar eigen werkgever voor de rechter moeten slepen’, zei ze. ‘Ik hou er enorm van om te werken voor de BBC. Ik ben erg blij dat dit is opgelost.’

‘Vrouwonvriendelijke werkomgeving’

In 2017 werd de Britse openbare omroep ertoe gedwongen om de salarissen van zijn best verdienende werknemers te publiceren. Uit die lijst bleek dat de zeven best verdienende medewerkers allen mannen waren, en dat de best verdienende vrouw slechts een vierde verdiende dan de bestbetaalde man.

China-correspondente Carrie Gracie stapte eerder op nadat ze had ontdekt dat mannelijke correspondenten in andere landen meer verdienden. Ze kreeg achteraf het verschil bijgepast. Caroline Barlow, die een kaderfunctie had in de afdeling Ontwikkeling, kreeg een schadevergoeding van omgerekend 150.000 euro nadat ze had ontdekt dat vijftien mannelijke collega’s in dezelfde functie meer verdienden. Ze stapte toch op, omdat de BBC zo’n ‘vrouwonvriendelijke werkomgeving is’.