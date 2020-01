Waarom ze in Kamp Waes met ‘speelgoedgeweren’ schieten

Verstand op nul, afzien, grenzen verleggen. De kandidaten van ‘Kamp Waes’ op Eén worden tot het uiterste gedreven om te slagen in de toelatingsproeven voor de Special Forces. Maar één ding mogen ze tijdens die opleiding niet: schieten met echte geweren.

Vorige week kregen de kandidaten schietlessen en -oefeningen. En ook vandaag volgen enkele proeven waarbij ze gewapend zijn. Echter, met valse wapens, want dat risico wilde Defensie niet nemen toen ze beslisten om hun medewerking te verlenen aan het programma.

Het probleem ligt bij de basisopleiding. ‘De basisvorming en het schietonderricht nemen minstens enkele maanden in beslag’, zegt David Vandroogenbroeck van de persdienst van Defensie. ‘De militairen dienen niet alleen de schiettechnieken onder de knie te krijgen, maar eveneens een grondige kennis van de werking van het wapen te verwerven. De kandidaten in Kamp Waes zijn geen militairen en hebben dus ook die basisvorming niet gekregen.’

Om de veiligheid van de kandidaten en de crew te garanderen, maar toch een zo realistisch mogelijke situatie te creëren, hebben de Special Forces voor nepwapens gekozen waarop ze een digitaal oefensysteem hebben gemonteerd. ‘De kandidaten maken gebruik van het FN Expert-systeem dat de Special Forces specifiek voor Kamp Waes hebben ingezet op een replica van een SCAR-aanvalswapen.’

Plastic bolletjes in plaats van kogels

Die replica van een SCAR (op het internet al te koop voor een paar honderd euro) kan plastic bolletjes afvuren die volledig biologisch afbreekbaar zijn. ‘Achter de schietschijven zit een sensor die de exacte locatie van de impact van het airsoftbolletje kan detecteren. Via een tablet kunnen de schietinstructeurs en de operator de resultaten bekijken en analyseren’, klinkt het.

FN, de Belgische wapenfabrikant uit Herstal, heeft het FN Expert-systeem vorig jaar tijdens infopol, de vakbeurs voor politie-, bewakings- en veiligheidsdiensten in Kortrijk, voorgesteld. ‘De FN Expert kan zowel binnen als buiten worden ingezet om op een veilige manier te trainen op een realistische manier’, klinkt het bij FN.

Het SCAR-aanvalswapen, een van de échte wapens van de Special Forces, is van Belgische makelij en kan 600 tot 650 kogels van 5,56 of 7,62 mm per minuut afvuren.