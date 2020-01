Tom Boonen doet het met zijn Audi voorlopig uitstekend in Dubai

Dries Vanthoor (Audi) staat na zes uur koers op de tweede plaats in een regenachtige 24 Uur van Dubai. Tom Boonen (Audi) staat momenteel aan de leiding in de toerismeklasse.

In het algemeen klassement stond de Audi R8 van het Belgische team WRT met Dries Vanthoor als piloot voortdurend bij de eerste posities in het eerste deel van de koers. De auto reed een tijdje zelfs op kop. Na 147 rondes staat het team Vanthoor/Fahad Al Saud/Mies/Vergers (Bel/Sao/Dui/Ned) op de tweede plaats met 25 seconden achterstand op de Mercedes van het kwintet Al Qubaisi/Haupt/Barker/Metzger/Bleekemolen (VAE/Dui/Eng/Dui/Ned). De vier eerste auto’s rijden in dezelfde ronde samen. De tweede Audi van WRT, bemand door Ineichen/Ineichen/Bortolotti/van der Linde (Zwi/Zwi/Ita/ZAf) staat op de zesde plek met twee rondes achterstand op de leiders.

In de toerismeklasse leidt de Audi RS3 LMS van Tom Boonen. Het team Perrin/Boonen/Radermecker/Magnus/Taskinen (Fra/Bel/Bel/Bel/Can) kwam geleidelijk aan op kop en telt nu een voorsprong van een ronde op de eerste achtervolger. Bij de andere Belgen staan Breucker/Verhaeren/Bertels (Mercedes) derde in de GTX en bezet Mathieu Detry voorlopig de vijfde plaats in de toerismeklasse.

De aankomst is voorzien voor zaterdagmiddag Belgische tijd.