Leuven stuurt ex-huurders van clan-Appeltans tijdelijk op hotel

Achttien vluchtelingen die op straat stonden door het gerechtelijk onderzoek tegen de familie Appeltans, zijn tijdelijk opgevangen in hotelkamers.

‘Eerst kwam de politie, dan zijn de wooninspecteurs binnengekomen. Zij hebben ons gezegd dat ze het gebouw meteen zouden sluiten omdat het onbewoonbaar is. Het OCMW heeft mij op hotel gestuurd. Ik kon alleen wat kledij meenemen. Ik zit nu een maand op hotel. De kamer is goed, maar heel klein. Ik weet niet hoe lang ik hier nog zal moeten blijven.’

Aan het woord is de 28-jarige vluchteling A. uit Irak. Hij huurde twee jaar een kamer bij de familie Appeltans in Leuven. Daarvoor woonde hij in een ander pand van Appeltans, dat er volgens A. nog slechter aan toe was.

Onderzoek naar huisjesmelkerij

Vader en zoon Appeltans verhuren in Leuven honderden kamers aan studenten en vluchtelingen. Ze zijn al jaren berucht voor hun malafide praktijken. Begin december pakte het gerecht hen op in het kader van een onderzoek naar huisjesmelkerij. Vier panden die vol zaten met vluchtelingen – vooral uit Afghanistan en Irak – werden onbewoonbaar verklaard. Drie panden werden meteen gesloten. Voor al die mensen hadden de stad en het OCMW Leuven de plicht om hen te herhuisvesten.

Een aantal vluchtelingen vond onderdak bij familie of vrienden en meldde zich niet eens bij het OCMW aan. Voor een twintigtal vluchtelingen die nergens terecht konden, huurt het OCMW sinds een maand een kamer op hotel, vlakbij het station. Dat schreef de krant De Tijd vrijdag.

Ratten in de trappenhal

Voor een reportage over huisjesmelkerij bracht De Standaard in november nog een bezoek aan het pand waarin zo goed als alle vluchtelingen die nu op hotel verblijven, woonden. De lift werkte er niet. Er was geen warm water. Bewoners werden ziek van de vochtproblemen en ’s avonds kwamen de ratten uit de koker in de trappenhal gekropen. Volgens bewoners had Appeltans die koker om onduidelijke redenen opengebroken.

Het OCMW zoekt zo snel mogelijk een oplossing voor de vluchtelingen op hotel. Sommigen staan bovenaan de wachtlijst voor een sociale woning. Het geld om de hotelkamers te huren, hoopt het OCMW later van de familie Appeltans te kunnen recupereren.

Op tweede kerstdag zijn vader en zoon Appeltans onder voorwaarden vrijgelaten. Het gerechtelijk onderzoek loopt.